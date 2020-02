I numeri di Spal-Juve

TORINO – Le statistiche in vista della gara di questo pomeriggio a Ferrara (ore 18).

TRE SU CINQUE La Juventus ha vinto tre delle cinque sfide negli anni 2000 contro la SPAL in Serie A (1N, 1P), compresa quella più recente (2-0 a settembre), tenendo la porta inviolata in tre di queste gare.

SPAL IN CASA La SPAL è imbattuta in casa nel XXI secolo contro la Juventus in Serie A, grazie a un pareggio (0-0 nel marzo 2018) e un successo (2-1 nell’aprile 2019).

IL DISTACCO L’ultima squadra a battere un’avversaria con almeno 41 punti in più in classifica in Serie A è stata proprio la SPAL contro la Juventus, nello scorso aprile: da allora quattro successi della squadra più avanti in classifica (2 Napoli, 1 Juventus, 1 Inter).

TESTA-CODA Tutte le ultime cinque sfide tra prima e ultima in classifica all’inizio di una giornata di Serie A si sono concluse con il successo della capolista – l’ultima sconfitta della squadra al comando contro il fanalino di coda è stata proprio della Juventus, nel maggio 2016 contro il Verona, con i bianconeri però già campioni d’Italia.

15 PUNTI Sono 15 i punti della SPAL in questo campionato; solo una delle 18 precedenti squadre con al massimo questo numero di punti dopo 24 turni di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria ha evitato la retrocessione a fine stagione, il Crotone nel 2016/17.

LE ULTIME TRASFERTE La Juventus è uscita sconfitta da tre delle ultime cinque gare esterne di campionato (2V) e in particolare nelle due più recenti; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno perso almeno tre trasferte di fila in Serie A è stata nell’aprile 2010, con Alberto Zaccheroni.

I TIRI IN PORTA Da una parte la SPAL è la squadra che ha centrato meno volte lo specchio in questo campionato (83), dall’altra solo l’Atalanta (188) conta più tiri in porta della Juventus (154).

9 PER PETAGNA Andrea Petagna, a quota nove gol in questo campionato, può diventare il primo giocatore in assoluto ad andare in doppia cifra di reti in due differenti stagioni di Serie A con la maglia della SPAL – tuttavia non è ancora mai andato a segno in sette sfide contro i bianconeri nella competizione.

CR A -1 Cristiano Ronaldo è a un gol dall’eguagliare Rui Costa (42) come miglior realizzatore portoghese nella storia della Serie A.

CR A -1, PARTE 2 A segno nelle sue ultime 10 presenze in campionato, il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo è a meno uno dal record di 11 presenze consecutive in gol in una singola stagione di Serie A, attualmente condiviso da Batistuta e Quagliarella.

