Higuain: “Più gioco meglio mi sento. MLS simile alla Serie A”

TORINO – L’ex calciatore e attaccante della Juventus oggi all’Inter Miami Gonzalo Higuain, ha palato intervistato dopo il suo primo gol arrivato su calcio piazzato nel campionato di calcio americano.

“Nessun sollievo per la rete. Per tutta la carriera ho dovuto fare gol e rendere al massimo. Ho giocato sempre ai massimi livelli in Europa e quindi non ho pressione per fare gol. Questo è il mio lavoro, gioco per fare gol ma senza alcun tipo di ansia.”

“Più gioco e meglio mi sento. La MLS devo dire che è un campionato molto complesso, somiglia alla Serie A, per questo credo che non farò fatica ad abituarmi.”