Guardiola: “700 panchine? Altre 700 e smetto. Spero di potermi migliorare”

TORINO – L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola raggiungerà nella partita di oggi contro il Fulham le 700 panchine in carriera, traguardo di cui ha parlato in conferenza stampa.

“700 partite sono tante. Ne farò altre settecento e poi credo proprio che andrò in pensione. Non mi sarei mai aspettato di vivere una qualcosa del genere. Credo sia molto gratificante aver raggiunto questo traguardo perdendo poche partite. Ho allenato a Barcellona, Monaco di Baviera e Manchester e sono riuscito sempre a raggiungere successi incredibili grazie ai giocatori e allo staff che mi ha circondato. Spero di potermi ancora migliorare in futuro.”

