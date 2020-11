TORINO – L’ex allenatore della Juventus Marcello Lippi è stato inserito tra i candidati al premio dio allenatore del secolo dei Globe Soccer Awards.

Il premio, che verrà consegnato a Dubai, vede Marcello Lippi in buona compagnia, con insieme a lui in corsa per il primo posto Zidane, Deschamps, Ancelotti, Ferguson, Low, Guardiola, Mourinho, Scolari e Del Bosque, tutti allenatori che hanno lasciato il segno in questi ultimi anni di calcio.