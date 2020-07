Gli auguri della Juventus a Fabio Paratici

TORINO – Oggi Fabio Paratici compie 48 anni. Un compleanno atipico, che cade solitamente in pieno calciomercato e che invece oggi Fabio festeggia in un momento in cui la stagione è ancora pienamente nel vivo, con la Juventus in corsa per i suoi grandi obiettivi.

Facciamo gli auguri al nostro Chief Football Officer, in bianconero dal 2010 e con cui, in questi dieci anni, abbiamo festeggiato innumerevoli trofei.

Buon compleanno da tutti noi!

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<