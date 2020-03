Georgina fa gli auguri a Ronaldo: “Sarai sempre il più importante e il migliore degli uomini”

TORINO – Oggi si festeggia la Festa del Papà, e la compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez ha voluto fare gli auguri al compagno. La modella ha pubblicato attraverso il suo profilo Instagram una foto insieme al portoghese e ai figli corredata da una lunga didascalia: “Per la tua forza e il tuo coraggio sarai sempre il nostro eroe. Per la protezione di giorno e notte sarai sempre il nostro angelo custode. Nei momenti di gioia sarai il nostro amico speciale. Per il grande amore che ci dai, per il tuo esempio e il tuo supporto, sarai sempre il più importante e il migliore degli uomini. Ti amiamo papà.” Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra importantissima novità che sta facendo gioire i tifosi bianconeri: grandi notizie, la firma è sempre più vicina! >>>VAI ALLA NOTIZIA