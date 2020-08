TORINO – Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di questa sera contro la Juventus.

Giocare contro grandi avversari come Juve e Siviglia servirà alla Roma anche per la prossima stagione?

“Sì, sono partite importanti per mantenere ciò che abbiamo fatto in questo ultimo periodo. Sono importanti per l’ambizione e per dimostrare la voglia e lo spirito di squadra”.

