Fonseca: “Juve? I giocatori sono stanchi e dobbiamo pensare al Siviglia. Spazio a chi ha giocato meno”

TORINO – Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato intervistato da Roma TV dopo la vittoria sul Torino.

Il tecnico si è proiettato alla sfida di sabato contro la Juventus: “Chi ha giocato oggi è molto stanco, quindi possiamo dare spazio a chi non gioca molto. Per esempio potremo dare minuti a Zaniolo o altri giocatori. Non posso dire il contrario: dobbiamo pensare alla partita col Siviglia e questi giocatori sono molto stanchi.”

