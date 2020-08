TORINO- Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, ha annunciato il suo addio. “Non per una questione economica, ma per una scelta sportiva. Mediteremo, insieme al procuratore. Cerco nuovi obiettivi, in qualunque posto vada”. Queste le parole del giocatore, che ha poi ricordato il recente goal segnato alla Juventus come “l’ultimo ricordo della sua esperienza a Udine”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<