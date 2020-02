Florentino Perez: “Congratulazioni al miglior giocatore del mondo, non ti abbiamo dimenticato”

TORINO – Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, non si è sicuramente dimenticato di Cristiano Ronaldo nonostante la sua partenza per Torino alla Juventus di due anni fa. In occasione del suo 35esimo compleanno, infatti, il patron dei Blanco ha voluto celebrare e ricordare il giocatore portoghese in una intervista al quotidiano Record: “Congratulazioni al miglior giocatore del mondo, non ti abbiamo dimenticato”. Tra gli altri, anche Sir Alex Ferguson, che ha allenato CR7 allo United ha voluto spendere belle parole su di lui: “Un grande giocatore e soprattutto un grande uomo”.