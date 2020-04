Fedele: “Le super commissioni della Juventus? Normale acquistando giocatori svincolati…”

TORINO – Enrico Fedele, ex procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte circa la super commissioni della Juventus: “Rispetto al Napoli, la Juventus ha pagato tantissime commissioni ai procuratori nel 2019? Scusate, ma chi ha comprato il Napoli tranne Hirving Lozano, nel 2019? Nessuno. Vedete quanti ne ha presi invece la Juve!. E’ come quando metti un intermediario a vendere una casa: tu gli dici a che prezzo vuoi venderla, e lui ci prova. Nel calcio funziona così. Non ci vedo chissà quale demagogia. Parliamo di affari ed intermediazioni con mandati e contratti tra persone che si accordano. Non esiste nessun patto leonino. Il Napoli ha preso Lozano che è un mezzo giocatore; Juventus e Inter, invece, hanno fatto un mercato su giocatori svincolati: non hanno pagato il cartellino, ma hanno dato commissioni maggiori ai procuratori ed è logico che ciò avvenga. Il Napoli paga meno commissioni perché di calciatori forti non ne piglia”.

