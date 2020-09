TORINO – Il direttore sportivo del Genoa, ex Parma, Daniele Faggiano, ha parlato intervistato dai microfoni de La Domenica Sportiva.

Queste le sue parole sul suo ex giocatore oggi alla Juventus Dejan Kulusevski: “Io l’ho avuto ed è stato valorizzato dalla società: ha qualità importanti, sia umane che calcistiche. Un predestinato che in testa ha come unico obiettivo quello di diventare un campione ad alti livelli, come ha già dimostrato fin qui.”