Europa League, ufficiale: Siviglia-Roma a porte chiuse

TORINO – Il Governo spagnolo, per preservare la salute dei tifosi del Siviglia e della Roma e per evitare assembramenti di persone, ha deciso di far disputare Siviglia-Roma a porte chiuse. L’ottavo di finale di Europa League, previsto per questo gioevdì alle 18.55, si giocherà dunque senza tifosi. La doppia sfida sarà quindi equilibrata, visto che anche all’Olimpico non ci saranno i supporters di nessuna delle due squadre.

