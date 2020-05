ESCLUSIVA – Luigi Mastrangelo: “Sì a tutte le partite in chiaro. Dovevamo stare a + 10 dalla Lazio. Lotito vuole i play off perchè…”

TORINO – Ai microfoni di JuveNews.eu . è intervenuto in – esclusiva – Luigi Mastrangelo, atleta olimpico plurimedagliato e consacrato come il miglior muro della pallavolo, nonchè grande tifoso bianconero. Con lui, che ringraziamo immensamente per il tempo che ci ha dedicati parliamo della ripresa del Campionato e non solo…

Si ripartirà, nonostante tutto. In Germania stanno dimostrando che si può fare,

Bisogna ripartire: sono a favore della ripartenza. Sì, la salute viene al primo posto, ma stiamo vedendo che il virus è molto meno aggressivo, i virologi dicono che perderà la sua forza on l’arrivo dell’estate. Fermare tutto fino al vaccino sarebbe una follia. Il calcio è uno sport molto ricco, pieno d’interessi,non giriamoci intorno. I contagi non significano nulla: ci contageremo tutti, ma che vuoi fare? Bloccare tutto?

Spadafora ha proposto di vedere alcune partite in chiaro: che ne pensi?

Le avrei fatte tutte in chiaro. La gente non può andare negli stadi, sarebbe stato giusto farle vedere tutte in chiaro. In orari diversi, studiando un piano intelligente, ma bisogna dare a tutti la stessa possibilità.

Pensi che si possano applicare le norme di sicurezza o è un discorso utopico?

Il calcio è un sport di contatto dove non si può limitare il contatto. La vedo molto utopico come discorso. Quando prepari le barriere non si può fare a meno, non puoi lasciare lo spazio del pallone tra un giocatore e un altro. L’idea che gli arbitri possano ammonire se non si rispettano certe distanze è follia.

Molti giocatori si lamentano e non vorrebbero ripartire…

Troppo terrorismo psicologico, gli atleti sono stracontrollati. Sono quelli che rischiano di meno. Magari si è lamentato chi appartiene alle categorie inferiori, che vivono alla giornata o chi non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Sono per la ripartenza dei campionati: anche mio figlio, che gioca nella Beretti, vorrei potesse ripartire. Noi vediamo 11 persone, ma ci sono 300 persone che lavorano per ogni club. Il calcio dà da mangiare a molte persone.

Spostati anche Europe e Mondiali. E’ stata la decisione più giusta?

Io non li avrei spostati. Però capisco che gli atleti abbiano bisogno di tempo per prepararsi.

Sei un grande tifoso bianconero. La Juventus ancora favorita per il tricolore?

La Lazio sta facendo molto bene in questi anni, quest’anno particolarmente. La Juve ha sofferto di più e perso sempre nelle partite secche con la Lazio. A Lotito farebbe piacere lo scontro diretto perchè ha sempre battuto i bianconeri nelle partite secche, ma non sarebbe giusto fare i Play Off. Si deve giocare fino a metà agosto, spero per la Juventus possa vincere. Quando hai 2 squadre ti puoi gestire e fare un turn over esagerato. Starà elle abilità di Sarri, che fino adesso non mi ha esaltato. Dovevamo stare almeno a 10 punti dalla Lazio. Mi aspettavo molto di più. Se Sarri andasse via non mi dispiacerebbe.

Simone Inzaghi come lo vedi sulla panchina bianconera?

Ha fatto benissimo, ha personalità da vendere, ma alla Juventus serve esperienza internazionale e allenatori che hanno vinto titoli importanti.