ESCLUSIVA – Ag Pjaca: “Emozionato dopo ieri sera. Mercato? Ogni discorso è ancora aperto”

Di RAMONA MARCONI

TORINO – Dopo un lunghissimo stop durato quasi 365 giorni, l’ultima partita disputata da Marko Pjaca risale infatti al 3 marzo del 2019, ieri si è rivisto in campo contro l’Udinese in quello che è stato il suo esordio stagionale. Un’emozione unica per il talento croato, che ora aspetta di conoscere quello che sarà il suo futuro. Ne abbiamo parlato – in esclusiva – con Marko Naletelic, agente del croato: “Il ragazzo è stato felicissimo di tornare in campo dopo un periodo così lungo di stop. Riceve molto affetto e stima dai compagni, anche ieri le manifestazioni di affetto sono state tantissime. Ha grande voglia di tornare a certi livelli, come è stato 3 anni fa prima dell’infortunio. Ha stima e fiducia anche da parte di Sarri e questa cosa fa molto piacere a Marko. Si torva molto bene con il mister e con lo staff. Ma più in generale, ha l’affetto da parte di tutti, a Torino si sente a casa”. Poi sul mercato: “Ancora è aperto ogni discorso di mercato, valuteremo cosa è meglio per lui insieme alla Juventus”. Tra le candidate c’è anche la Lazio: “A Tare piace moltissimo, lo sento spesso, è un mio amico. Ma comunque non ci sono mai stati discorsi importanti tra me e lui. Probabilmente alla Lazio non serve quel ruolo, comunque io e lui siamo in ottimi rapporti”.