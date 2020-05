ESCLUSIVA – Ag. Palmieri: “Al momento nessuna novità ma…”

TORINO – Conte? Da lui ho imparato tante cose, ha dimostrato di essere un allenatore fantastico. Ma mi ha dato più Sarri, abbiamo lavorato di più insieme”. Forse, una dichiarazione d’amore che nasconde la voglia di bianconero. Con queste parole, Emerson Palmieri riapre al solito gossip di mercato che vedrebbe il brasiliano come possibile rinforzo per la prossima stagione. Un nome che ridonda in ogni sessione di mercato e su cui, il CFO Paratici lavora da tempo. Sia Inter che Juve si muovono per il giocatore, anche se la squadra Campione d’Italia lo ha fatto con maggiore decisione non interrompendo, praticamente mai, i rapporti con l’agente del giocatore. L’emergenza Covid, infatti, ha solo allungato i tempi, ma non bloccato i continui contatti con Luis Fernando Garcia, agente del giocatore. Proprio il procuratore, che abbiamo ricontattato in esclusiva, ci fa il punto della situazione allo stato attuale: ” I contatti ci sono sempre stati. La Juve ha sempre manifestato interesse, ma al momento non abbiamo alcuna novità”. Tutto fermo, “al momento”. L’emergenza della Vecchia Signora, al momento, è quella di ripartire e concludere la stagione. Il mercato si farà e si vedrà ed Emerson Palmieri è certamente uno degli obiettivi più conclamati e concreti.