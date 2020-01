ESCLUSIVA – Ag. Buffon: “Vi racconto chi è Gigi. Quella volta che mi disse che per la Juve…”

Di RAMONA MARCONI

TORINO – Punta di diventare il più longevo della serie A. Per ora, si “accontenta” di spegnere 42 candeline! Tanti auguri a Gigi Buffon, a una leggenda del calcio. Domenica può conquistare il titolo di giocatore con più presenze in campionato. Nel mirino c’è l’ex laziale Marco Ballotta, che ha appeso i guantoni al chiodo a 44 anni. Ma Gigi non si spaventa, d’altronde, deve valere anche per lui la storia del vino: più invecchia e più migliora. E Buffon lo dimostra ancora sul campo, con quel guizzo e quella reattività che solo i campioni come lui hanno. Per tributargli i giusti meriti e le doverose lodi, i nostri microfoni raggiungono – in esclusiva – Silvano Martina, agente del portierone bianconero che ci racconta Gigi fuori dal campo. “Chi è Gigi? Un uomo straordinario. Un uomo molto intelligente. Sapete cosa mi sorprende ancora di lui? Il fatto che possa parlare con i bambini in un asilo o con il Presidente della Repubblica con la stessa disinvoltura. Sul campo non serve aggiunga altro: non nasceranno altri portieri come lui. Rimarrà uno dei più forti di sempre. Ma in pochi sanno che straordinaria persona sia Gigi fuori dal campo”. Un uomo straordinario, con un incredibile attaccamento alla sua Juventus: “A contrario di altri suoi colleghi non pensa al denaro. Anzi, non potrò mai dimenticare quando decise di scendere in Serie B con la sua Juve. Ricordo bene che mi disse ‘La Juve mi ha reso famoso e fortunato, è arrivato il momento di sdebitarmi’. Per questa maglia andrebbe anche all’inferno”. Come testimonia, d’altronde, la scelta di tornare a Torino quest’estate: “C’erano offerte molto prestigiose per lui. Il Porto aveva fatto un’offerta davvero irripetibile, ma quando si è presentata l’occasione di tornare, non ci ha pensato due volte. E poi era la soluzione che preferivano anche Ilaria e i suoi figli”. Chiosa finale e doverosa sul futuro di Gigi: “Non ha ancora deciso nulla. Ha detto che finirà la stagione, poi, in base a come si sentirà deciderà cosa fare”.