TORINO – La Juventus ha iniziato la preparazione in vista della sfida in programma domenica sera al San Paolo contro il Napoli.

Maurizio Sarri potrebbe trovarsi in emergenza per il posticipo in quanto tra i bianconeri sono rimasti solo due terzini, per altro non al meglio: Alex Sandro e Cuadrado infatti cercheranno di recuperare al meglio per domenica, con Matuidi che in caso di forfait di uno dei due potrebbe agire sull’out.