E’ sfida Juve-Real per Kane

TORINO – Con il campionato fermo, dalle parti della Cotninassa si continuano a monitorare tutti gli obiettivi di mercato che, potrebbero essere portati al termine nella finestra estiva. Uno dei nomi che in queste ultime ore sta circolando in casa Juve è quello dell’attaccante inglese Harry Kane che però, piace anche al Real di Zidane. Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, si starebbe creando un vero e proprio braccio di ferro tra bianconeri e Blancos, per garantirsi le prestazioni del bomber inglese.