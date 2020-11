Dybala vuole riprendersi la Juve

TORINO – L’attaccante della Juventus Paulo Dybala è pronto a prendersi il suo posto all’interno della squadra bianconera, con i problemi fisici che sembrano ormai alle spalle.

Il numero 10 bianconero è stato condizionato da vari infortuni in questo inizio di campionato, che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio e con continuità: ora la Joya sembra essersi ripresa, e già da stasera punta a riprendersi la Juventus e la sua posizione in attacco, in attesa che Pirlo capisca come far giocare insieme lui, Ronaldo e Morata.