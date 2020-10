Dybala vola in Argentina sotto sua responsabilità

TORINO – La Juventus si è messa in isolamento fiduciario dopo la positività di due elementi del club, fatto che rischiava di impedire ai nazionali bianconeri di raggiungere i propri paesi di appartenenza per le partite della prossima settimana.

Tra i giocatori bianconeri, dopo un primo diniego della Juventus, l’argentino Paulo Dybala partirà per il Sud America sotto sua responsabilità, dettaglio che ha fatto la differenza per la Juventus nel concedere il permesso al giocatore per la partenza.