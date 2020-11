Dybala verso la panchina

TORINO – La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Ferencvaros per la terza partita del girone della Champions League, e per vendicare la sconfitta di settimana scorsa contro il Barcellona.

I bianconeri sono scesi in campo questa mattina per l’allenamento, con l’attaccante Paulo Dybala che, a quanto filtra dalle ultime notizie, dovrebbe domani partire dalla panchina per rifiatare dopo le due sfide giocate di fila, con la possibilità di entrare a partita in corso per continuare a mettere minuti nelle gambe.