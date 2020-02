Dybala splende nel grigiore bianconero

TORINO – La Juventus ha pareggiato ieri sera per 1-1 l’andata delle semifinali della Coppa Italia contro il Milan a San Siro.

Migliore in campo tra i bianconeri, che hanno disputato una partita ancora una volta sottotono, è stato Paulo Dybala: l’argentino ieri sera era presente in ogni parte del campo, e da lui sono partite le azioni più pericolose per i bianconeri. Recuperi, contrasti e giocate da numero 10, questa la partita di Dybala che insieme a Cristiano Ronaldo si sta prendendo la Juventus sulle spalle in questo momento di difficoltà.

