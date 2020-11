Dybala si allena a casa.. dietro c’è la Juventus

TORINO – Il calciatore della Juventus Paulo Dybala non sta passando u grande inizio di stagione, con la forma migliore lontana a causa di infortuni e disturbi fisici che lo hanno tenuto tanto tempo lontano dai campi.

Il numero 10 bianconero è stato per questo bersagli di molte critiche, con alcuni che hanno addirittura messo in discussione il legame con la Vecchia Signora, vista anche la mancanza dei colori bianconeri dalle sue pagine social nell’ultimo periodo. La Joya ha invece postato nelle sue Instagram Stories una foto dopo un allenamento casalingo, con sullo sfondo il suo ritratto con lo stemma bianconero vicino. Un atto di amore, mentre i tifosi attendono di vederlo al meglio in campo.