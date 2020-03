TORINO – Ieri era circolata la notizia della positività di Paulo Dybala al Coronavirus, smentita dalla Juventus e dal giocatore.

La Joya ha voluto postare sul suo profilo Instagram un video in cui si cimenta con la compagna Oriana Sabatini in cucina, preparando delle “Costumbres Argentinas en cuarentena” come si legge dalla didascalia del video. Dybala sta bene e lo ha voluto far sapere a tutti anche con questo video.