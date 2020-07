Dybala corre verso il Lione

TORINO – È partita la missione Lione per la Juventus, ma soprattutto per l’attaccante argentino Paulo Dybala.

Archiviata la pratica Scudetto, nonostante le due giornate da giocare i bianconeri possono ora concentrarsi sulla sfida di Champions League, per la quale cercheranno di recuperare Paulo Dybala: il recupero dall’elongazione del retto femorale dovrebbe durare dai 10 ai 15 giorni, ma la Joya proverà a stringere i tempi per esserci insieme ai compagni nel ritorno con i francesi, cruciale per il continuo del cammino in Champions.

