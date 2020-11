Dybala a Torino per ricercare la forma perduta

TORINO – Il calciatore della Juventus Paulo Dybala è rimasto a Torino durante questa pausa delle Nazionali, non rispondendo alla chiamata dell’Argentina per problemi urologici.

La Joya è rimasta a Torino e giovedì scenderà in campo agli ordini di Andrea Pirlo alla ripresa degli allenamenti: il tecnico e il numero 10 bianconero vogliono usare questi 10 giorni per migliorare la forma del calciatore e farlo tornare a splendere, con la Juventus che ha bisogno del suo miglior numero 10 per proseguire la stagione.