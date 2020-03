TORINO – La Juventus cercherà questa estate un numero 9 da affiancare a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo per la prossima stagione.

Uno dei nomi che stanno circolando in queste ore è quello dell’attaccante del Tottenham Harry Kane, che stando a quanto riporta il The Sun, avrebbe anche inserito la Juventus in cima alla sua lista delle preferenze, anche per la presenza in rosa di Cristiano Ronaldo.

