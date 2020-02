Douglas Costa punta l’Inter

TORINO – La Juventus ha perso nuovamente per infortunio il calciatore brasiliano Douglas Costa. Il numero 11 ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà ad uno stop di almeno 15 giorni. I medici bianconeri sono già a lavoro con il giocatore, che cercheranno di far tornare in campo per la sfida del 2 marzo contro l’Inter. Ma attenzione perché in queste ore è esplosa anche un’altra clamorosa bomba in casa bianconera: ribaltone totale, ora potrebbe succedere l’incredibile! >>>VAI ALLA NOTIZIA