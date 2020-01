TORINO – L’esterno della Juventus, Douglas Costa, è tornato a parlare dopo la vittoria di ieri sera per 4-0 in Coppa Italia contro l’Udinese: “È stata una bella serata, abbiamo giocato bene, la partita non era semplice. Io mi sento bene, sto crescendo, era importante ricominciare a giocare in partita, passo passo la mia condizione fisica migliora. Mi trovo bene con Mister Sarri, non ho un modulo preferito, mi adatto alle situazioni di gioco”.