Douglas Costa coccola Dybala: “Ma bró”

TORINO – La Juventus si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia grazie alla vittoria sull’Udinese di ieri sera.

I bianconeri, che affronteranno il 22 gennaio la vincente del match tra Parma e Roma in programma stasera, hanno vinto per 4-0 grazie alle reti di Higuain, la doppietta di Dybala e il gol di Douglas Costa. Il brasiliano è andato a segno su rigore, con il penalty che gli è stato ceduto da Paulo Dybala. Oltre ad averlo elogiato nel post partita, il brasiliano ha dedicato al compagno e amico un post su Instagram: “Ma bró” ha scritto Douglas sotto una foto che ritrae lui e la

Joya abbracciati, con al risposta dell’argentino che non è tardata ad arrivare.