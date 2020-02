Di Napoli: “Scudetto? Juve sempre la squadra da battere ma ci sono sempre Lazio e Inter…”

TORINO – L’ex giocatore, Arturo Di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa temi di attualità come la lotta scudetto: “Credo che la Juve è sempre e comunque la squadra da battere, anche se sono più proiettati alla Champions. Forse non si aspettavano un’Inter ed una Lazio così preparate. Inter? Vincere aiuta a vincere. Sta facendo un campionato straordinario e l’Europa League è sempre una coppa di prestigio. Ha i giocatori per fare il turn over. Ha una rosa corta ma abbastanza completa e importante. In campionato hanno giocato quasi sempre gli stessi”.

