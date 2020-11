Di Francesco: “Nazionale? Calendario non adeguato al momento”

TORINO – L’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha parlato della sfida contro la Juventus in programma questa sera.

“Non condivido il fatto delle 3 partite consecutive in nazionale in questo periodo. Al di là di Godin, tanti tornano tardi come Marin e Walukiewicz che sono rientrati dopo le 22 di ieri, così è difficile valutarli per metterli in campo. Penso poi alle squadre che giocano la Champions. Gli allenatori sono costretti a fare turnover, è inevitabile cambiare. Nel calcio ci sono tanti soldi, ma ci sono anche persone, uomini, che fanno fatica a sostenere tutti questi impegni. Questo calendario non è adeguato al momento.”