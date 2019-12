Demiral, anche lo Schalke ci prova

TORINO – La Juve monitora il mercato in entrata, così come quello in uscita. Con Mario Mandzukic in Qatar e Emre Can verso Parigi, Fabio Paratici può concentrarsi sulle altre offerte in entrata. Non mancano di certo quelle per Merih Demiral che nelle ultime settimane si è messo in mostra e che ha attirato diverse squadre. L’ultima in ordine cronologico, secondo Tuttosport, è lo Schalke 04 che offrirebbe al calciatore più spazio rispetto ai campioni d’Italia, che però non hanno intenzione di venderlo.