De Rossi sul suo futuro: “Non ho parlato con nessuno della Roma…”

TORINO – In una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, ha parlato di un suo eventuale ritorno nella società giallorossa che, per ora, sembra lontano: “So che nel club è in atto un cambio di proprietà, nella mia carriera non mi sono mai proposto a nessuno e non ho intenzione di iniziare ora. Non sono mai stato neppure contattato, perciò vivo la mia vita serenamente. Non ho parlato con nessuno della Roma. Il mio unico ruolo in questo momento è quello del tifoso che sostiene la sua squadra con amore e discrezione…”

