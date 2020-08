De Laurentiis: “Sarri? Non credo si sia trovato come a Napoli”

TORINO – Il presidente deL Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Scudetto Juve? E’ una normalità, voi vi siete stupiti? Sarri rimane sempre nel mio cuore per quei tre anni insieme, ha fatto un calcio che ha stupito l’Europa, gli devo sempre dire grazie. Poi ognuno di noi fa 2 o 3 cazzate, ma è un problema suo. Peccato, se fosse rimasto magari mi avrebbe aiutato a vincere lo scudetto. E lui ha deciso di andare altrove per non rovinare la sua storia qui a Napoli. Per non rischiare. Credo che non si sia trovato bene come si è trovato a Napoli. Poi sono decisioni personali”.

