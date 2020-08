David Silva saluta il Manchester City: “Grazie a voi sono diventato chi sono”

TORINO – L’ex calciatore del Manchester City David Silva ha scelto la Real Sociedad per continuare la sua carriera, rifiutando la Lazio,

Questo il suo messaggio ai Citizens: “Saluto un club nel quale mi sono sempre sentito a mio agio, sono rimasto qui per 10 anni e non è mai semplice. Al Manchester City sarò sempre riconoscente, così come la mia famiglia. Non avrei mai immaginato di poter restare così tanto tempo qui. Non è stato semplice adattarmi, arrivai dopo il Mondiale e servirono dei mesi per capire le dinamiche di questo campionato. Quando ho raggiunto l’apice della condizione ho trovato il mio posto in questo calcio, grazie a voi sono diventato il giocatore di oggi. Sarò per tutta la vita un vostro tifoso”

