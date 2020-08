David Silva ancora non firma con la Lazio

TORINO- La firma di Silva poteva arrivare lunedì, è slittata. In alternativa s’attendeva anche uno scambio di mail tra società e staff del giocatore per blindare l’accordo, non è ancora avvenuto. Silva si nasconde e la Lazio inizia a fremere. I contatti telefonici non si sono mai interrotti tra il club e il fratello del giocatore, Nandez Jimenez. Eppure per tre giorni la Lazio è rimasta in attesa di un segnale che era stato promesso. Lunedì sono state richieste 48 ore di attesa, martedì da Lisbona s’è saputo che si sarebbe chiuso tutto entro due-tre giorni, in prossimità della partita col Lione. Siamo a giovedì e tutto sembra rinviato al fine settimana, probabilmente dopo i quarti di finale di Ferragosto.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<