Danilo: “Avanti come se ogni partita fosse una finale”

TORINO – La Juventus ha ritrovato ieri sera il suo terzino Danilo dopo la squalifica di settimana scorsa.

Un rientro importante per Sarri, viste le tante defezioni sulle fasce, con il solo brasiliano è Cuadrado attualmente disponibili. Danilo ha festeggiato dopo la vittoria di ieri sera postando sul suo profilo Instagram, esultando per la vittoria e guardando subito ai prossimi obiettivi: “Avanti con determinazione, giocando ogni partita come fosse una finale. Questo è lo spirito. Forza Juve!”