TORINO – L’Arsenal ha da poco annunciato Mikel Arteta come nuovo tecnico della prima squadra dopo l’esonero di Emery e vuole accontentarlo sul mercato. Come riporta il Times, una delle prime richieste dello spagnolo è quella di portare Adrien Rabiot a Londra, anche solo in prestito di sei mesi. Il francese non si è ambientato a Torino, ma difficilmente la Juve lo lascerà partire.