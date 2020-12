Dall’Inghilterra: il Manchester United su Paratici

TORINO – Il dirigente della Juventus Fabio Paratici sta facendo molto bene in bianconero, con i club europei che si sono accorti di lui e iniziano a corteggiarlo.

Stando a quanto riporta in Inghilterra il Daily Record infatti, il CFO bianconero sarebbe finito nel mirino del Manchester United, in una rosa di papabili dirigenti che comprende anche Luis Campos, Paul Mitchell e Mark Overmars. La Juventus dal canto suo non sembra volersi privare del dirigente, il cui futuro verrà discusso a fine stagione.

