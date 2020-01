TORINO – Il centrocampista della Juventus Emre Can sembra aver deciso il suo futuro calcistico.

Il giocatore infatti, fuori dai piani di Maurizio Sarri, dovrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato, per approdare in Germania al Borussia Dortmund: stando a quanto riporta in Inghilterra il Daily Mail infatti, il giocatore avrebbe rifiutato le proposte di Manchester United, Tottenham, Arsenal e Bayern Monaco, in quanto vuole solo i gialloneri.