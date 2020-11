Dalla Spagna: Morata ad un passo dal Barcellona prima di scegliere la Juve

TORINO – Il ritorno di Alvaro Morata a Torino con la maglia della Juventus sta andando nel migliore dei modi, con lo spagnolo che sembra aver trovato la serenità di un tempo, e una grande costanza sotto porta.

Morata però prima di suggellare il suo ritorno in bianconero sarebbe stato, stando a quanto riporta in Spagna Cadena Ser, ad un passo dal Barcellona, dal momento che l’Atletico Madrid lo avrebbe inserito in uno scambio per riportare nella capitale Griezmann. Bartomeu bloccò tutto e l’affare saltò, per la felicità di Morata e dei tifosi bianconeri.