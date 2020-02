Dalla Spagna: “Il River Plate vuole il ritorno di Gonzalo Higuain”

TORINO – Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il River Plate vorrebbe far tornare Gonzalo Higuain in patria dove tutto è iniziato: a Buenos Aires con il River Plate. L’attaccante 32enne potrebbe partire subito la prossima estate, con Maurizio Sarri che sarebbe pronto ad accettare la sua cessione in caso di rimpiazzi adeguati e di livello. In alternativa, l’argentino potrebbe aspettare la scadenza del suo contratto (a giugno 2021) e lasciare la Juventus a parametro zero.

