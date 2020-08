Dalla Francia: Ronaldo avrebbe lasciato la Juve se Sarri fosse rimasto

TORINO – Che Maurizio Sarri non sia stato gradito da molti lo so era capito da tempo e ieri ne è arrivata solo la conferma ufficiale. Tra questi anche il campione della Juve Cristiano Ronaldo non avrebbe gradito la permanenza dell’allenatore toscano, tanto che avrebbe addirittura lasciato il club qualora fosse rimasto. A rivelare questa clamorosa indiscrezione è il portale transalpino Le10Sport.