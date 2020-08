TORINO- Secondo le ultime indiscrezioni, questa sera Cristiano Ronaldo potrebbe non scendere in campo con una maglia da titolare contro la Roma di Fonseca. Maurizio Sarri starebbe pensando di far riposare il portoghese in vista della partita di Champions League contro il Lione, e di schierare al suo posto il giovane attaccante Olivieri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<