TORINO – Con la doppietta segnata alla Fiorentina, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 50 reti segnate con la maglia della Juventus. Per arrivare a questo traguardo, CR7 ha avuto bisogno di 70 presenze. Il portoghese è stato dunque il secondo bianconero più veloce della storia a segnare 50 gol. Secondo, sì, perché a Omar Sivori bastarono 65 partite. Come Cristiano soltanto John Charles, che è arrivato a quota 50 in esattamente 70 presenze.