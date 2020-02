TORINO – In occasione della non convocazione per Juventus-Brescia di ieri pomeriggio, Cristiano Ronaldo è volato in Portogallo con la moglie Georgina, precisamente a Lisbona. Ieri la compagna ha pubblicato una foto direttamente dal ristorante Guilty, oggi la sorella del campione ha pubblicato una foto che li ritrae insieme. L’assenza del campione portoghese non è pesata ai bianconeri che hanno comunque vinto la partita 2-0.