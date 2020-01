CR7 in dubbio per il Parma: ancora out per sinusite

TORINO – L’attaccante portoghese è in dubbio per la prima partita del girone di ritorno. Questo il report dell’allenamento odierno: “Questa mattina gli uomini di Sarri hanno lavorato divisi in due gruppi: scarico per chi ha giocato, mentre esercitazioni con la palla e conclusioni a rete per il resto della squadra (compreso chi è subentrato nella partita di ieri). Cristiano Ronaldo non ha preso parte all’allenamento odierno a causa del persistere della sinusite. La seduta di domani è in programma al mattino”.