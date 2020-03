TORINO – La Federazione calcistica spagnola corre ai ripari dopo l’espansione del Coronavirus nel paese che nel giro di pochi giorni ha praticamente raddoppiato il numero degli infetti (i casi sono in crescita di giorno in giorno). La 28/a e la 29/a giornata della Liga e la 32/a e 33/a della Segunda Division, si giocheranno senza pubblico, a porte chiuse per garantire la salute dei cittadini.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<